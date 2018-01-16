Пенсионерка обокрала свою подругу

К участковым офицерам полиции обратилась пожилая жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района. Женщина рассказала, что из квартиры исчезли два недорогих мобильных телефона.
Как выяснили правоохранители, в тот день к ней в гости приходила ее 62-летняя знакомая. Именно после ее гостин гаджеты и исчезли.
Участковые разыскали подозреваемую. Женщина призналась в содеянном, объяснив, что один телефонов успела продать за 50 гривен, а другой подарить.
Правоохранители изъяли похищенные вещи и вернули их заявительнице. В отношении пенсионерки открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Теперь за свой поступок она предстанет перед судом, который и решит его судьбу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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