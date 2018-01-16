Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:40264

Пенсионерка обокрала свою подругу

Соблазнилась 62-летняя пенсионерка на два мобильных телефона.

К участковым офицерам полиции обратилась пожилая жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района. Женщина рассказала, что из квартиры исчезли два недорогих мобильных телефона.

Как выяснили правоохранители, в тот день к ней в гости приходила ее 62-летняя знакомая. Именно после ее гостин гаджеты и исчезли.

Участковые разыскали подозреваемую. Женщина призналась в содеянном, объяснив, что один телефонов успела продать за 50 гривен, а другой подарить.

Правоохранители изъяли похищенные вещи и вернули их заявительнице. В отношении пенсионерки открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Теперь за свой поступок она предстанет перед судом, который и решит его судьбу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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