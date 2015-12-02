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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:28311

В Сумах коммунальщики три месяца не могут закрыть люки

Прошло более трех месяцев после первого обращения сумчанки Наталки Новак в Службу 15-80 по поводу открытых канализационных колодцев на ул. Интернационалистов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Наталья Новак.

«Прошло 3,5 месяца с момента моего обращения в «Службу 1580» по двум открытым канализационным колодцам на обочине дороги. Кроме того, я еще дважды обращалась по этому поводу в конце ноября и в начале января. С тех пор изменилось только одно: теперь без люков все 3 колодца!!! И это в «рекреационной зоне» и еще у самой дороги, недалеко конечной остановки 60-й маршрутки! Я очень надеюсь, что туда никто не попадет, потому что потом плакать всем городом будем...», - написала сумчанка.

 

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко еще летом прошлого года анонсировал реорганизацию Службы 15-80 с выходом ее в соцсети. Но что-то пошло не так…

Общество Люки
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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