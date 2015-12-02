В Сумах коммунальщики три месяца не могут закрыть люки

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Наталья Новак.
«Прошло 3,5 месяца с момента моего обращения в «Службу 1580» по двум открытым канализационным колодцам на обочине дороги. Кроме того, я еще дважды обращалась по этому поводу в конце ноября и в начале января. С тех пор изменилось только одно: теперь без люков все 3 колодца!!! И это в «рекреационной зоне» и еще у самой дороги, недалеко конечной остановки 60-й маршрутки! Я очень надеюсь, что туда никто не попадет, потому что потом плакать всем городом будем...», - написала сумчанка.
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко еще летом прошлого года анонсировал реорганизацию Службы 15-80 с выходом ее в соцсети. Но что-то пошло не так…
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