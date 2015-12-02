В Сумах коммунальщики три месяца не могут закрыть люки Прошло более трех месяцев после первого обращения сумчанки Наталки Новак в Службу 15-80 по поводу открытых канализационных колодцев на ул. Интернационалистов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Наталья Новак.

«Прошло 3,5 месяца с момента моего обращения в «Службу 1580» по двум открытым канализационным колодцам на обочине дороги. Кроме того, я еще дважды обращалась по этому поводу в конце ноября и в начале января. С тех пор изменилось только одно: теперь без люков все 3 колодца!!! И это в «рекреационной зоне» и еще у самой дороги, недалеко конечной остановки 60-й маршрутки! Я очень надеюсь, что туда никто не попадет, потому что потом плакать всем городом будем...», - написала сумчанка.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко еще летом прошлого года анонсировал реорганизацию Службы 15-80 с выходом ее в соцсети. Но что-то пошло не так…