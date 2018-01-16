Молодой роменчанин погорел на краже элитного виски В Ромнах полицейские вычислили 21-летнего жителя города, который обокрал один из местных супермаркетов.

К работникам Роменского отдела полиции с сообщением о краже обратился руководитель одного из супермаркетов города. Мужчина сообщил, что неизвестный злоумышленник украл из магазина бутылку элитного алкоголя стоимостью более 400 гривен.

Полицейские начали проверку, и во время просмотра записей камер видеонаблюдения установили, что один из посетителей, зайдя в магазин, сразу направился к стеллажам с алкоголем. Взяв бутылку виски, он спрятал ее во внутренний карман своей куртки, после чего направился к кассе. Но, не останавливаясь, уверенно прошел мимо, сделав вид, что ему в магазине ничего не приглянулось.

Впоследствии в ходе розыскных мероприятий работники ювенальной превенции Роменского отдела полиции вышли на след злоумышленника. Им оказался 21-летний житель города.

В содеянном подозреваемый признался и объяснил, хотя и имел при себе средства, но не хотел значительную сумму тратить на дороге виски. А попробовать его все же очень хотелось. Сегодня о своем поступке парень сожалеет, и уже возместил магазину все причиненные убытки.

Сейчас следователи предъявили юноше подозрение по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство в суд. За содеянное ему грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.