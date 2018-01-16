Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:20220

Молодой роменчанин погорел на краже элитного виски

В Ромнах полицейские вычислили 21-летнего жителя города, который обокрал один из местных супермаркетов.

К работникам Роменского отдела полиции с сообщением о краже обратился руководитель одного из супермаркетов города. Мужчина сообщил, что неизвестный злоумышленник украл из магазина бутылку элитного алкоголя стоимостью более 400 гривен.

Полицейские начали проверку, и во время просмотра записей камер видеонаблюдения установили, что один из посетителей, зайдя в магазин, сразу направился к стеллажам с алкоголем. Взяв бутылку виски, он спрятал ее во внутренний карман своей куртки, после чего направился к кассе. Но, не останавливаясь, уверенно прошел мимо, сделав вид, что ему в магазине ничего не приглянулось.

Впоследствии в ходе розыскных мероприятий работники ювенальной превенции Роменского отдела полиции вышли на след злоумышленника. Им оказался 21-летний житель города.

В содеянном подозреваемый признался и объяснил, хотя и имел при себе средства, но не хотел значительную сумму тратить на дороге виски. А попробовать его все же очень хотелось. Сегодня о своем поступке парень сожалеет, и уже возместил магазину все причиненные убытки.

Сейчас следователи предъявили юноше подозрение по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство в суд. За содеянное ему грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны
view counter

По тематике

Вчера 17:56

Полицейские Шостки поймали веловора

Два спортивных велосипеда украл из подсобного помещения многоэтажки неоднократно судимый 36-летний житель Шостки....

Вчера 16:40

Пенсионерка обокрала свою подругу

Соблазнилась 62-летняя пенсионерка на два мобильных телефона....

Вчера 11:41

За прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь гражданам

1 февраля в 17:48 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

01.02.2018 15:53

В Ромнах поймали карманника

Неоднократно судимый за имущественные преступления житель Роменщины вытащил из кармана постороннего мужчины кошелек....

01.02.2018 15:39

На Сумщине гость «отблагодарил» хлебосольного хозяина кражей

Приглашенный в гости ранее судимый 53-летний односельчанин, воспользовавшись доверчивостью хозяина, украл у него 4500 гривен....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.