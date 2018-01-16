Полицейские Шостки поймали веловора

В полицию с заявлением о краже спортивных велосипедов обратился 33-летний житель Шостки. Мужчина рассказал: ночью неизвестный проник в подсобное помещение в многоэтажке и похитил оттуда его и соседкину веломашины.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя этого же дома. Последний нашли и опросили.
По словам подозреваемого, похищенные транспортные средства он оставил на хранение у знакомых, планируя в дальнейшем их продать, а деньги - использовать на свои нужды.
Сейчас похищенное имущество изъято и возвращено владельцам. В отношении подозреваемого открытое очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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