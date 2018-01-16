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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:56194

Полицейские Шостки поймали веловора

Два спортивных велосипеда украл из подсобного помещения многоэтажки неоднократно судимый 36-летний житель Шостки.

В полицию с заявлением о краже спортивных велосипедов обратился 33-летний житель Шостки. Мужчина рассказал: ночью неизвестный проник в подсобное помещение в многоэтажке и похитил оттуда его и соседкину веломашины.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя этого же дома. Последний нашли и опросили.

По словам подозреваемого, похищенные транспортные средства он оставил на хранение у знакомых, планируя в дальнейшем их продать, а деньги - использовать на свои нужды.

Сейчас похищенное имущество изъято и возвращено владельцам. В отношении подозреваемого открытое очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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