Полицейские Шостки поймали веловора Два спортивных велосипеда украл из подсобного помещения многоэтажки неоднократно судимый 36-летний житель Шостки.

В полицию с заявлением о краже спортивных велосипедов обратился 33-летний житель Шостки. Мужчина рассказал: ночью неизвестный проник в подсобное помещение в многоэтажке и похитил оттуда его и соседкину веломашины.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя этого же дома. Последний нашли и опросили.

По словам подозреваемого, похищенные транспортные средства он оставил на хранение у знакомых, планируя в дальнейшем их продать, а деньги - использовать на свои нужды.

Сейчас похищенное имущество изъято и возвращено владельцам. В отношении подозреваемого открытое очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.