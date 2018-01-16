Олександр Лисенко: У приватного перевізника є серйозний конкурент – комунальний транспорт У транспортному питанні Сум, що є досить резонансним та розглядається у двох площинах: комунальній та приватній, – перша складає суттєву конкуренцію другій.

Сумський міський голова Олександр Лисенко зазначає: «У цьому сенсі дуже важливо, аби у випадку, якщо пасажира не влаштовує якість послуги, яку надає власник приватного автобуса, він мав альтернативу у вигляді тролейбуса чи комунального автобуса, і міг вільно скористатись міським транспортом у будь-який час та у будь-якому напрямку. Саме у цьому і вбачають своє завдання міська влада у Сумах та комунальне підприємство «Електроавтотранс». Об’єднані зусилля дають свої результати: поліпшення якості перевезення та забезпечення сумчан комунальним транспортом – економічно вигідним для пасажирів, комфортним і безпечним, а в частині тролейбусів – ще й екологічним».

Такий пріоритет керівництво міста визначило не випадково, адже йдеться про комфорт та безпеку сумчан, заощадження їхніх коштів, бо тариф на проїзд у комунальних автобусах і тролейбусах залишається меншим ніж у приватному.

Комунальний транспорт на сьогодні є одним із дешевших. Проїзд у тролейбусі коштує 2,5 грн. та 3,5 грн. – в автобусі. Різницю між встановленими та економічно обґрунтованим тарифами на послуги міського електричного транспорту в розмірі 3,1 грн. та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно 5 грн. підприємству відшкодовують із міського бюджету.

Водночас за ініціативи міського голови Олександра Лисенка встановлено пільговий тариф для учнів усіх класів (а не лише молодшої школи, як було раніше) і студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів – 50% повної вартості. Пенсіонери користуються комунальним транспортом безоплатно.

Також для цих категорій діє спеціальна вартість місячних проїзних квитків на проїзд для школярів і студентів у тролейбусі – 37,5 грн., а також для учнів шкіл в автобусі – 52,5 гривень.

Решта пасажирів також можуть заощаджувати на поїздках завдяки місячним проїзним: на електроавтотранспорт такий коштує 75 грн., на автотранспорт – 105 грн., на обидва види транспорту – 155 гривень.

Задля забезпечення безперебійного перевезення, коштом міського бюджету автопарк комунального підприємства «Електроавтотранс» щороку поповнюють новими одиницями транспорту. Так, торік придбали чотири тролейбуси (17,5 млн грн.), п’ять автобусів середньої місткості (9,9 млн грн.) і чотири – великої місткості (15,4 млн грн.). Цьогоріч уже розпочали процедуру закупівлі чотирьох автобусів середньої місткості, орієнтовна поставка яких – кінець травня. До того ж днями стартують торги з придбання чотирьох тролейбусів.

Силами підприємства у 2017 році полагодили вісім тролейбусів, ще два – відремонтували капітально.

Також привели до ладу автобуси, що дало змогу зменшити простої майже на 50%, збільшити випуск транспорту на лінію, а отже й обсяги пасажироперевезення.

Також торік на КП «Електроавтотранс» капітально відремонтували дахи на трьох тягових підстанціях площею майже 900 м² та вжили заходів на покращення умов праці персоналу: капітально відремонтували автогаражі підприємства, дві оглядові ями, побутові приміщення та санвузли, зробили поточний ремонт у цехах. У відремонтованих приміщеннях одразу замінили лампи розжарювання на LED, аби тим самим зменшити витрати електроенергії.

Надалі мають намір заощаджувати і на енергоносіях. Для цього у поточному році планують зробити альтернативне опалення, це дозволить економити щомісяця 0,5 млн гривень. Ці кошти спрямовуватимуть на відновлення рухомого складу. У планах на поточний рік – капітально відремонтувати два, а якщо буде можливість, то й три тролейбуса, та виконати середній ремонт шести – семи тролейбусів.

Планомірно вирішує керівництво міста й одне з болючих питань для КП «Електроавтотранс» – брак водіїв тролейбусів. Минулого року на базі підприємства відкрили навчальний центр, а нині міркують, як вмотивувати новачків і досвідчених кермувальників працювати тут. Окрім пристойної заробітної плати (наразі водії тролейбусів отримують щомісяця на руки мінімум близько 5 тис. грн, максимум – близько 14 тис. грн.), а також соціального пакету, шукають шляхи забезпечення іногородніх кермувальників житлом. За дорученням міського голови Олександра Лисенка опрацьовується питання виділення підприємству понад 700 м² комунального житла, де можна буде облаштувати 17-18 кімнат для водіїв із інших міст.

Наразі у місті діє 15 тролейбусних та вісім автобусних маршрутів. Щодня на лінії виходять 45 тролейбусів, у постійній готовності до виходу знаходяться 55, а загалом на балансі підприємства їх 69. Також в автопарку КП «Електроавтотранс» є 33 автобуси, з них – три передано до зони АТО, три – знаходяться на списанні, чотири – готують до капітального ремонту, всі інші – обслуговують пасажирів за графіками. Інформація про пересування комунального транспорту представлена на табличках, які розміщені на зупинках громадського транспорту.

Для покращення транспортного сполучення між різними районами міста торік запровадили нові маршрути: тролейбусні: №15 «Прокоф’єва – Прокоф’єва» (через Центральний ринок), № 15а «Прокоф’єва – Прокоф’єва» (через пр-т М. Лушпи), автобусні: № 58А «Баси-Тополянська», № 64 «Добровільна-Добровільна», № 65 «Героїв Крут-Автовокзал».

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