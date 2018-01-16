Сегодня на ЕВРО-2018 сыграет сумчанин Сегодня, 2 февраля, национальная сборная Украины по футзалу проведет свой первый поединок на Евро-2018.

Соперником подопечных Александра Косенко будет сборная Румынии. Эта команда уже успела сыграть одну игру на этом чемпионате Европы. Напомним, что несколько дней назад румыны проиграли сборной Португалии со счетом 1:4.

В составе нашей команды воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, играющий сейчас в России за «Норильский никель».

Игра начнется в 21.45 и будет транслироваться по телеканалу «Футбол 2».