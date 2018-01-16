Сегодня на ЕВРО-2018 сыграет сумчанин

Соперником подопечных Александра Косенко будет сборная Румынии. Эта команда уже успела сыграть одну игру на этом чемпионате Европы. Напомним, что несколько дней назад румыны проиграли сборной Португалии со счетом 1:4.
В составе нашей команды воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, играющий сейчас в России за «Норильский никель».
Игра начнется в 21.45 и будет транслироваться по телеканалу «Футбол 2».
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