На каких маршрутках предлагают ездить сумчанам по 5 грн (видео)

«Продолжение темы о повышении тарифа на проезд в сумских маршрутках...
Сегодня ехал в маршрутке №5 ВМ3356АА, мало того, что протекает крыша по всему периметру, кругом грязь и плесень, так еще в процессе открытия задней двери, отпал уплотнитель. Получился природный кондиционер с холодным воздухом и волнами воды с каждой лужи, в которую въезжала маршрутка...» - написал сумчанин на своей странице в Фейсбуке.
До сих пор неясно, когда же сумчанам готовить 5 кровных гривен для проезда в сумских маршрутках....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Мониторинг транспорта»....
В соцсетях распространяется плакат, на котором мэр Сум Александр Лысенко сообщает, что именно благодаря ему сумчане теперь будут ездить в... 2
Новые транспортные тарифы вступят в действие после информационно-разъяснительной работы, сообщает сайт мэрии.... 2
Харьковский апелляционный суд отменил тариф в 4 грн для ООО «Сумыпастранс»....