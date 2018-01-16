На каких маршрутках предлагают ездить сумчанам по 5 грн (видео) Сумчанин Андрей Карлов зафиксировал на видео, как маршрутка ЧП «Согор» (№5) ехала без уплотнителя на дверях, из-за чего образовалась щель больше 5 см, из которой в салон маршрутки врывался морозный воздух и вода из луж.

«Продолжение темы о повышении тарифа на проезд в сумских маршрутках... Сегодня ехал в маршрутке №5 ВМ3356АА, мало того, что протекает крыша по всему периметру, кругом грязь и плесень, так еще в процессе открытия задней двери, отпал уплотнитель. Получился природный кондиционер с холодным воздухом и волнами воды с каждой лужи, в которую въезжала маршрутка...» - написал сумчанин на своей странице в Фейсбуке.