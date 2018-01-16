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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10242

В Ромнах столкнулись грузовая «ГАЗель» и фура

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Сумской. При встречном разъезде столкнулись автомобили «DAF F 12» и «ГАЗ 2705-414».

2 февраля около 22.23 часов из службы «102» в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которая произошла в Ромнах по улице Сумской напротив помещения лесхоза. На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

По предварительным данным, при встречном разъезде произошло ДТП между грузовиком «DAF F 12», которой управлял 38-летний сумчанин и микроавтобусом «ГАЗ 2705-414», за рулем которого находился 45-летний киевлянин. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Кроме того, в результате данного события, водитель «ГАЗели» получил повреждения головы и осколочные ранения в районе лица. Вторым пострадавшим оказался его 38-летний пассажир, который получил ушиб шейно-грудной клетки. Обоим мужчинам была оказана медицинская помощь в местной больнице, после чего они были отпущены домой.

Следователями уже назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП. Сейчас проверка продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Ромны
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