В Ромнах столкнулись грузовая «ГАЗель» и фура Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Сумской. При встречном разъезде столкнулись автомобили «DAF F 12» и «ГАЗ 2705-414».

2 февраля около 22.23 часов из службы «102» в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которая произошла в Ромнах по улице Сумской напротив помещения лесхоза. На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

По предварительным данным, при встречном разъезде произошло ДТП между грузовиком «DAF F 12», которой управлял 38-летний сумчанин и микроавтобусом «ГАЗ 2705-414», за рулем которого находился 45-летний киевлянин. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Кроме того, в результате данного события, водитель «ГАЗели» получил повреждения головы и осколочные ранения в районе лица. Вторым пострадавшим оказался его 38-летний пассажир, который получил ушиб шейно-грудной клетки. Обоим мужчинам была оказана медицинская помощь в местной больнице, после чего они были отпущены домой.

Следователями уже назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП. Сейчас проверка продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.