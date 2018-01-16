В Ромнах столкнулись грузовая «ГАЗель» и фура

2 февраля около 22.23 часов из службы «102» в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которая произошла в Ромнах по улице Сумской напротив помещения лесхоза. На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа местного отдела полиции.
По предварительным данным, при встречном разъезде произошло ДТП между грузовиком «DAF F 12», которой управлял 38-летний сумчанин и микроавтобусом «ГАЗ 2705-414», за рулем которого находился 45-летний киевлянин. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
Кроме того, в результате данного события, водитель «ГАЗели» получил повреждения головы и осколочные ранения в районе лица. Вторым пострадавшим оказался его 38-летний пассажир, который получил ушиб шейно-грудной клетки. Обоим мужчинам была оказана медицинская помощь в местной больнице, после чего они были отпущены домой.
Следователями уже назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП. Сейчас проверка продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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