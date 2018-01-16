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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:22446

В Сумах поймали трех взяточников в погонах

СБУ разоблачила на взятке действующего и двух бывших правоохранителей.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с госпогранслужбой Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Сумах на взятке трех участников преступной группировки из числа действующего и двух бывших правоохранителей.

Оперативники спецслужбы установили, что двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы требовали от местного жителя более 40 тысяч гривен за содействие в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления. Сотрудники СБ Украины задокументировали получение злоумышленниками первой и второй частей взятки в размере 15 тысяч гривен.

Правоохранители задержали пограничника на одной из улиц Сум при получении 27 тысяч гривен - третьей части неправомерной выгоды.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении третьему участнику группировки.

Продолжается досудебное расследование, в частности по установлению других должностных лиц, причастных к противоправным действиям, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Взятка Пограничники СБУ
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«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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