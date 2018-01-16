Сумской биатлонист стал третьим в Европе В словенской Поклюке прошла спринтерская гонка у юношей в рамках открытого чемпионата Европы по биатлону среди юниоров.

Сумской биатлонист Богдан Цымбал, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, на финише был третьим, уступив победителю Игорю Малиновскому из России 13 секунд. Вторым также был россиянин Саид Каримулла Халили. Спринт. Юниоры 1. Игорь Малиновский (0+1) 30:10,0 2. Саид Каримулла Халили (0+1) +3,7 3. Богдан Цымбал (0+0) +13,0 ... 35. Владислав Кошовец (2+0) +2:53,0 39. Руслан Бригадир (3+0) +3:05,9 45. Александр Пономаренко (1+0) +3:28,6 48. Сергей Телень (1+2) +3:30,5 64. Владислав Романчич (0+4) +4:22,9