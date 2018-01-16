Сумские футзалисты проиграли в Одессе (видео)

Игра 9 тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге проходила с преимуществом одесской команды и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Счет открыли гости – на 9 минуте отличился Бабынин, однако два гола в свои ворота от Прощенко и Куца свели на нет усилия сумчан. А под конец игры одесситы удвоили преимущество.
После 9 туров на счету сумских «студентов» всего 6 очков и последнее место в группе «Восток». У одесситов теперь на 7 больше. Сегодня еще пройдет игра между запорожским «АРПИ» (20 очков) и черкасским «Днепром» (10).
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