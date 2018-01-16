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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:05206

Сумские футзалисты проиграли в Одессе (видео)

Сегодня, 3 февраля, МФК «СумГУ» в гостях играл против «МКВ» из Одессы.

Игра 9 тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге проходила с преимуществом одесской команды и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Счет открыли гости – на 9 минуте отличился Бабынин, однако два гола в свои ворота от Прощенко и Куца свели на нет усилия сумчан. А под конец игры одесситы удвоили преимущество.

После 9 туров на счету сумских «студентов» всего 6 очков и последнее место в группе «Восток». У одесситов теперь на 7 больше. Сегодня еще пройдет игра между запорожским «АРПИ» (20 очков) и черкасским «Днепром» (10).

Спорт МФК СумДУ Футзал
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«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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