Сумские футзалисты проиграли в Одессе (видео) Сегодня, 3 февраля, МФК «СумГУ» в гостях играл против «МКВ» из Одессы.

Игра 9 тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге проходила с преимуществом одесской команды и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Счет открыли гости – на 9 минуте отличился Бабынин, однако два гола в свои ворота от Прощенко и Куца свели на нет усилия сумчан. А под конец игры одесситы удвоили преимущество.

После 9 туров на счету сумских «студентов» всего 6 очков и последнее место в группе «Восток». У одесситов теперь на 7 больше. Сегодня еще пройдет игра между запорожским «АРПИ» (20 очков) и черкасским «Днепром» (10).