«Сумы» проведут спарринг с «Металлургом»

Сумская команда проведет контрольный поединок против запорожского «Металлурга», сообщает официальный сайт клуба Первой лиги.
Спарринг состоится 5 февраля на тренировочной базе в селе Счастливое Киевской области. Начало в 13:00.
Экс-вратарь ПФК «Сумы» Александр Литвиненко подписал контракт с «Ингульцом» из Петрово....
2 февраля в манеже тренировочной базы «Днепра» состоялся товарищеский матч между «Нефтяником-Укрнафтой» и «ВПК-Агро» из Магдалиновки, который намерен заявиться во...
Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта», на контракте в котором осталось всего 12 футболистов, продолжает массовый просмотр новичков....
Он проходил в Счастливое Киевской области с 17 по 30 января....
27 января на поле ФЦ «Барса» состоялись матчи 7 тура зимнего чемпионата области по футболу....