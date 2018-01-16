«Нефтяник» с трудом переиграл аматоров 2 февраля в манеже тренировочной базы «Днепра» состоялся товарищеский матч между «Нефтяником-Укрнафтой» и «ВПК-Агро» из Магдалиновки, который намерен заявиться во Вторую лигу.

Ахтырчане в результативном поединке оказались сильнее своего соперника. При этом два из трех своих голов (второй и третий) «Нефтяник» провел с пенальти.

«ВПК-Агро» — «Нефтяник-Укрнафта» 2:3

Голы «Нефтяника-Укрнафты»: Игрок на просмотре, 10 — с пенальти (0:1). Яременко, 23 — с пенальти (1:2). Васильченко, 36 (1:3).