Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:25263

«Нефтяник» с трудом переиграл аматоров

2 февраля в манеже тренировочной базы «Днепра» состоялся товарищеский матч между «Нефтяником-Укрнафтой» и «ВПК-Агро» из Магдалиновки, который намерен заявиться во Вторую лигу.

Ахтырчане в результативном поединке оказались сильнее своего соперника. При этом два из трех своих голов (второй и третий) «Нефтяник» провел с пенальти.

«ВПК-Агро» — «Нефтяник-Укрнафта» 2:3

Голы «Нефтяника-Укрнафты»: Игрок на просмотре, 10 — с пенальти (0:1). Яременко, 23 — с пенальти (1:2). Васильченко, 36 (1:3).

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
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CINETECH+, 2D 16:20

Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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