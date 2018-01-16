Сумской вратарь перебрался в «Ингулец»

Сумской вратарь, проведший в «Сумах» 3 с половиной сезона, будет играть за одного из лидеров Первой лиги. «Ингулец», который проводит всего третий сезон на профессиональном уровне, претендует на выход в Премьер-лигу, идя на третьем месте.
Что интересно, первый матч весенней части чемпионата «Ингулец» проведет 18 марта против ПФК «Сумы» в гостях.
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