Сумской вратарь перебрался в «Ингулец» Экс-вратарь ПФК «Сумы» Александр Литвиненко подписал контракт с «Ингульцом» из Петрово.

Сумской вратарь, проведший в «Сумах» 3 с половиной сезона, будет играть за одного из лидеров Первой лиги. «Ингулец», который проводит всего третий сезон на профессиональном уровне, претендует на выход в Премьер-лигу, идя на третьем месте.

Что интересно, первый матч весенней части чемпионата «Ингулец» проведет 18 марта против ПФК «Сумы» в гостях.