На Сумщине пограничники задержали нарушителя госграницы Украины 2 февраля в Ямпольском районе оперативные сотрудники Госпогранслужбы задержали очередного нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный наряд на окраине н.п. Чуйковка, недалеко от госграницы, задержал гражданина Молдовы, который следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконно ее пересечь вне установленных пунктов пропуска. Правонарушитель не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Сейчас 42-летний мужчина задержан до 3-х суток для установления личности. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст 202 и 204-1 КУоАП.