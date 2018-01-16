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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:42308

На Сумщине пограничники задержали нарушителя госграницы Украины

2 февраля в Ямпольском районе оперативные сотрудники Госпогранслужбы задержали очередного нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный наряд на окраине н.п. Чуйковка, недалеко от госграницы, задержал гражданина Молдовы, который следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконно ее пересечь вне установленных пунктов пропуска. Правонарушитель не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Сейчас 42-летний мужчина задержан до 3-х суток для установления личности. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст 202 и 204-1 КУоАП.

Право Пограничники
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«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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