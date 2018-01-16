На Сумщине пограничники задержали нарушителя госграницы Украины

Пограничный наряд на окраине н.п. Чуйковка, недалеко от госграницы, задержал гражданина Молдовы, который следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконно ее пересечь вне установленных пунктов пропуска. Правонарушитель не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.
Сейчас 42-летний мужчина задержан до 3-х суток для установления личности. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст 202 и 204-1 КУоАП.
Сегодня, 3 февраля, в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Одесса - Москва» пограничники Сумского...
СБУ разоблачила на взятке действующего и двух бывших правоохранителей....
Украинские пограничники изъяли у россиянина раритетные фотоаппараты, бинокли и авиаприбор....
Украинец с более 10 паспортным документам пытался выехать в Россию....
В Ямпольском районе оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали нарушителя государственной границы Украины....