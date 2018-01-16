Украинка не довезла в Россию две сотни килограммов мяса Сегодня, 3 февраля, в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Одесса - Москва» пограничники Сумского отряда обнаружили большое количество мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полками для багажа пассажирского купе обнаружил хозяйственные сумки и пакеты с мясом, общий вес которого составил около 200 килограммов.

Пыталась вывезти в Россию товар 66-летняя гражданка Украины, пассажир этого поезда.

Сейчас по решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукцию не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы.