Украинка не довезла в Россию две сотни килограммов мяса

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полками для багажа пассажирского купе обнаружил хозяйственные сумки и пакеты с мясом, общий вес которого составил около 200 килограммов.
Пыталась вывезти в Россию товар 66-летняя гражданка Украины, пассажир этого поезда.
Сейчас по решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукцию не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы.
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