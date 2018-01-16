Сумской биатлонист завоевал вторую медаль на чемпионате Европы Сумчанин Богдан Цымбал – двукратный медалист юниорского чемпионата Европы в Поклюке.

Причем бронзу, завоеванную вчера в спринте, наш спортсмен сменил на медаль более высокой пробы в гонке преследования, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Более того, на последнем километре Богдан включился в полную мощь и начал сокращать отставание от лидировавшего россиянина Игоря Малиновского. Кто знает – какой была бы медаль, будь трасса метров на 300 длиннее, а так от золота Цымбала отделили всего две секунды. Успех Богдану принесла более точная, чем у соперников по борьбе за медали, стрельба – на четырех рубежах он ошибся лишь однажды, причем, что важно, идеально собрался на работу на завершающей стойке. Бронзу на этот раз завоевал стартовавший седьмым француз Мартен Перилья Боттоне, финишировавший почти в девяти секундах позади победителя гонки.

Из четырех других украинцев еще двое сумели отыграть несколько позиций в сравнении со стартовыми. Владислав Кошевец ошибся лишь на одном рубеже – первой стойке, но сразу дважды. Тем не менее, это позволило ему финишировать 25-м, отыграв за преследование десять позиций. Еще больше, на 15 мест вверх, поднялся Сергей Телень, который с теми же двумя кругами штрафа закончил персьют 33-м. Наконец, Руслан Бригадир даже при четырех ошибках в стрельбе остался на своей позиции. И лишь Александр Пономаренко в преследовании два места проиграл, хотя и стрелял неплохо – два круга штрафа, но невысокая скорость позволила финишировать 48-м.

Гонка преследования. Юниоры

1. Игорь Малиновский (0+1+1+1) 35:41.0

2. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +1.8

3. Мартен Перрила Боттоне (0+0+0+2) +8.6

…

25. Владислав Кошовец (0+0+2+0) +4:30.8

33. Сергей Телень (0+1+0+1) +5:18.2

39. Руслан Бригадир (1+0+1+2) +5:42.7

48. Александр Пономаренко (1+0+1+0) +7:18.9