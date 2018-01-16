Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44276

В Сумах не спешат покупать троллейбусы

Несмотря на заявления о поддержке коммунального транспорта, само КП «Электроавтотранс» тормозит закупку новых троллейбусов.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Когда у нас тендер? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога.

- По процедуре в марте месяце торги, - ответил тот. – Если все нормально, ожидаем на конец мая.

- И автобусы, и троллейбусы?

- Нет, по троллейбусам подано на сессию предложение об увеличении бюджетного финансирования. Потому что на такую сумму есть вероятность, что тендер не состоится.

- Вам же ничего не мешает провести тендер на те деньги, которые уже заложены?

- Мешает, потому что в бюджете прописано конкретные цифры и конкретное количество.

- Это так, Светлана Николаевна? – спросил мэр у директора горфиндепаратмента г-жи Липовой.

- В бюджете такого не прописано, - ответила та. – А в их отраслевой программе прописано, но мы уже на этой сессии им уже давали 800 тысяч.

- Оглашайте срочно тендер, пожалуйста, - обратился мэр к г-ну Однорогу. – Срочно тендер на троллейбусы.

- Во вторник будет оглашен.

- И на Прокофьева обязательно добавьте еще два троллейбуса.

- Работаем.

Общество Коммунальный транспорт КП «Электроавтотранс» Тендер Троллейбусы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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