В Сумах не спешат покупать троллейбусы

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Когда у нас тендер? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога.
- По процедуре в марте месяце торги, - ответил тот. – Если все нормально, ожидаем на конец мая.
- И автобусы, и троллейбусы?
- Нет, по троллейбусам подано на сессию предложение об увеличении бюджетного финансирования. Потому что на такую сумму есть вероятность, что тендер не состоится.
- Вам же ничего не мешает провести тендер на те деньги, которые уже заложены?
- Мешает, потому что в бюджете прописано конкретные цифры и конкретное количество.
- Это так, Светлана Николаевна? – спросил мэр у директора горфиндепаратмента г-жи Липовой.
- В бюджете такого не прописано, - ответила та. – А в их отраслевой программе прописано, но мы уже на этой сессии им уже давали 800 тысяч.
- Оглашайте срочно тендер, пожалуйста, - обратился мэр к г-ну Однорогу. – Срочно тендер на троллейбусы.
- Во вторник будет оглашен.
- И на Прокофьева обязательно добавьте еще два троллейбуса.
- Работаем.
Александр Лысенко дал поручение закрыть коммунальным транспортом все отдаленные районы города....
С 1 февраля вступают в силу новая стоимость проезда в троллейбусах и автобусах КП «Электроавтотранс»....
Коммунальное предприятие «Электроавтотранс» сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха, могут быть перебои в работе коммунального транспорта....
Мэр Сум дал поручение директору КП «Электроавтотранс» разработать план капитального ремонта троллейбусов на три года....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Увеличить количество троллейбусов на маршрутах 15 и 15А»....