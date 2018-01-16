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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке разыграли чемпионат Украины по индорхоккею среди 15-летних

2-4 февраля в Шостке проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2002-03 г.р.

Не прошло и недели, как Шостка вновь принимала чемпионат Украины по ндорхоккею. Теперь соревновались юноши 2002-2003 годов рождения. Многие их них совсем недавно принимали участие во взрослом чемпионате. Некоторые ребята даже стали серебряным призёром мужского чемпионата.

Чемпионом стали юноши из винницкой ОСДЮСШОР «Олимпия 2002», серебряными призерами – сумчане из СДЮШОР «Динамо», бронзовыми – КДЮСШ «Барса-1».

Результаты игр

2 февраля

№1 А 10-00 ОСДЮСШОР «Олимпия 2002» – КДЮСШ «Барса – 2» 14 – 1

№2 А 11-00 СДЮШОР «Динамо» – «Авангард» 3 – 2

№3 Б 12-00 «Спартак» – «Старт» 3 – 4

№4 Б 13-00 ОСДЮСШОР «Олимпия 2003» – КДЮСШ «Барса – 1» 2 – 9

№5 А 14-00 ОСДЮСШОР «Олимпия 2002» – «Авангард» 10 – 0

№6 А 15-00 КДЮСШ «Барса – 2» – СДЮШОР «Динамо» 2 – 9

№7 Б 16-00 «Спартак» – КДЮСШ «Барса – 1» 3 – 7

№8 Б 17-00 «Старт» – ОСДЮСШОР «Олимпия 2003» 9 – 1

3 февраля

№9 А 09-30 ОСДЮСШОР «Олимпия – 2002» – СДЮШОР «Динамо» 9 – 6

№10 Б 10-30 «Спартак» – ОСДЮСШОР «Олимпия 2003» 7 – 1

№11 А 11-30 «Авангард» – КДЮСШ «Барса – 2» 8 – 1

№12 Б 12-30 КДЮСШ «Барса – 1» – «Старт» 4 – 3

№13 14-00 3А «Авангард» – 4Б ОСДЮСШОР «Олимпия – 2003» 10 – 3

№14 15-00 3Б «Спартак» – 4А КДЮСШ «Барса – 2» 4 – 1

№15 16-00 1А ОСДЮСШОР «Олимпия 2002» – 2Б «Старт» 11 – 3

№16 17-00 1Б КДЮСШ «Барса – 1» – 2А СДЮШОР «Динамо» 0 – 4

4 февраля

№17 10-00 4А ОСДЮСШОР «Олимпия 2003» – 4Б ОСДЮСШОР «Олимпия 2003» 4 – 3

№18 11-00 3А «Авангард» – 3Б «Спартак» 5 – 2

№19 12-00 2А СДЮШОР «Динамо» – 2Б «Старт» 5 – 3

№20 13-00 1А ОСДЮСШОР «Олимпия – 2002» – 1Б КДЮСШ «Барса – 1» 3 – 2

По окончании чемпионата были определены лучшие игроки турнира:

лучший вратарь – Гаранин Денис СДЮШОР «Динамо» г.Сумы

лучший защитник: Махотков Егор КДЮСШ «Барса-1» г.Шостка

лучший полузащитник: Бергилевич Ярослав СДЮШОР «Динамо « г.Сумы

лучший нападающий: Куйбида Юрий ОСДЮСШОР «Олимпия – 2002» г.Винница

лучший игрок: Дземух Юрий ОСДЮСШОР «Олимпия – 2002» г.Винница

лучший бомбардир: Дземух Юрий ОСДЮСШОР «Олимпия – 2002» г.Винница – 14 мячей

 
Спорт Индорхоккей
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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