Вторая лига: «Рятувальник» выходит на первое место 3-4 февраля прошли матчи четвертого тура Второй лиги чемпионата Украины в группе 2.

Матч между сумским «Сумыхимпромом-СДПУ» и конотопским «Локомотивом» завершился вничью.

«Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы) – «Локомотив» (Конотоп) 1:1 (0:1)

Голы: Савченко (29) – Дяковский (4)

В перенесённом матче третьего тура роменский «Рятувальник» дома разгромил «Академию-ЧНТУ» и вышел на единоличное первое место в группе 2. После четырёх сыгранных матчей в активе «Рятувальника» девять очков, по семь имеют сумчане и конотопчане, «Академия-ЧНТУ» набранными баллами пока не отметилась.

«Рятувальник» – «Академия-ЧНТУ» – 11:3

Голы: Чухненко, 2, 30, Божко, 3, Саливон, 6, 13, Носок, 9, Баранник, 26, Колесник, 30, 34, Ткач, 37, Козаченко, 39 – Налывайко, 21, 26, Чичкан, 25