Сумчане стали больше болеть ОРВИ На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ увеличилась на 20%.

Об этом сегодня, 5 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По данным еженедельного мониторинга, за прошлую неделю заболели ОРВИ 1798 (на предыдущей неделе 1430), - доложила она. – Это на 20% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 67% - дети. Серди всех детей 30% - дети школьного возраста. Самый большой уровень заболеваемости среди учеников школ № 9, 12, 29, 30, классической гимназии – больше 11-13% детей. Заболеваемость ниже эпидпорога на 30%. Госпитализировано 98 (77) человек, 85% - дети.