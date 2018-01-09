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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57245

Сумчане стали больше болеть ОРВИ

На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ увеличилась на 20%.

Об этом сегодня, 5 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По данным еженедельного мониторинга, за прошлую неделю заболели ОРВИ 1798 (на предыдущей неделе 1430), - доложила она. – Это на 20% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 67% - дети. Серди всех детей 30% - дети школьного возраста. Самый большой уровень заболеваемости среди учеников школ № 9, 12, 29, 30, классической гимназии – больше 11-13% детей. Заболеваемость ниже эпидпорога на 30%. Госпитализировано 98 (77) человек, 85% - дети. 

Общество ОРВИ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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