Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1781 (за предыдущую неделю 1565) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 93 (123), из них раскрыты – 58 (58), а именно: 4 факта телесных повреждений, 21 кража, 4 мошенничества, выявлены 3 факта незаконного оборота оружия и 26 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 87 (125) протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2048 (2125) вызовов и заданий, из них по линии «102» – 1406 (1568). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 359 (405) админматериалов, из них 10 (13) – за вождения в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 69 (54) админматериала. Раскрыты по горячим следам 29 (22) преступлений.