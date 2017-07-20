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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30152

Внутренне перемещенным лицам увеличены размеры помощи

Внутренне перемещенные лица будут получать социальные выплаты в другом размере.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 15 «О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» внесены изменения, касающиеся размера назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

Теперь для лиц, получающих пенсию, и детей размер помощи составляет - 1000 грн на одного человека (члена семьи).

Среди других изменений - повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью:

- общий размер пособия на семью рассчитывается как сумма размеров помощи на каждого члена семьи и не может превышать 3000 гривен,

- для семьи, в состав которой входят лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, - 3400 гривен,

- для многодетной семьи - 5000 гривен.

По практическим вопросам реализации права на выплаты внутренне перемещенным лицам необходимо обратиться в общественную приемную департамента социальной защиты населения, находящуюся по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 132. Телефоны «горячей линии» для получения консультации: 60-45-91, 60-46-04, (050) 407-81-99.

Общество Переселенцы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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