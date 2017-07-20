Внутренне перемещенным лицам увеличены размеры помощи Внутренне перемещенные лица будут получать социальные выплаты в другом размере.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 15 «О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» внесены изменения, касающиеся размера назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

Теперь для лиц, получающих пенсию, и детей размер помощи составляет - 1000 грн на одного человека (члена семьи).

Среди других изменений - повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью:

- общий размер пособия на семью рассчитывается как сумма размеров помощи на каждого члена семьи и не может превышать 3000 гривен,

- для семьи, в состав которой входят лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, - 3400 гривен,

- для многодетной семьи - 5000 гривен.

По практическим вопросам реализации права на выплаты внутренне перемещенным лицам необходимо обратиться в общественную приемную департамента социальной защиты населения, находящуюся по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 132. Телефоны «горячей линии» для получения консультации: 60-45-91, 60-46-04, (050) 407-81-99.