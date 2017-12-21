В Кролевце вандалы разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО На выходных, в Кролевце случилось чрезвычайное происшествие: мемориальная доска, установленная 22 января, в память о погибшем военнослужащем Александре Терещенко на здании школы № 2, где он учился, разбили неизвестные.

В школе возмущены данным событием. Как отмечает директор заведения Ирина Ильяшенко: «Ученики нашей школы не могут быть причастны к этому, ведь именно с их участием и с глубоким уважением к защитнику со стороны школьников, состоялось открытие доски. На выходных дежурил сторож, однако он ничего не видел, следит за всеми зданиями один. На крыльце висит фонарь, но и он не помешал злоумышленникам, а камер видеонаблюдения нет».

Работниками Кролевецкого отделения полиции проводится проверка по данному факту, пишет сайт Кролевца.