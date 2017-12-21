Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14191

В Кролевце вандалы разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО

На выходных, в Кролевце случилось чрезвычайное происшествие: мемориальная доска, установленная 22 января, в память о погибшем военнослужащем Александре Терещенко на здании школы № 2, где он учился, разбили неизвестные.

В школе возмущены данным событием. Как отмечает директор заведения Ирина Ильяшенко: «Ученики нашей школы не могут быть причастны к этому, ведь именно с их участием и с глубоким уважением к защитнику со стороны школьников, состоялось открытие доски. На выходных дежурил сторож, однако он ничего не видел, следит за всеми зданиями один. На крыльце висит фонарь, но и он не помешал злоумышленникам, а камер видеонаблюдения нет».

Работниками Кролевецкого отделения полиции проводится проверка по данному факту, пишет сайт Кролевца.

Право Вандализм Кролевец Мемориальная доска Участник АТО
view counter

По тематике

01.02.2018 17:41

Кролевецкие полицейские обнаружили двух «любителей» опия

У обоих молодых людей при личном досмотре оперативники обнаружили два шприца с раствором опия ацетилированного....

29.01.2018 16:30

На Сумщине вычислили афериста, выдававшего себя за полицейского

В Кролевце «приобщиться» к работе полиции решил и 30-летний житель Путивля. Мужчина работал по известной схеме «сын в полиции после...

09.01.2018 17:22

В Кролевце едва не сгорел дом

Утром 8 января в 22-ую ГПСЧ г. Кролевец поступило сообщение о пожаре по ул. Гагарина....

29.12.2017 11:50

В Кролевце спасатели предотвратили масштабный пожар жилого дома

28 декабря в 14:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Максима Рыльского в...

В Глухове снова сломали фонарь у памятника Шевченко
21.12.2017 14:33

В Глухове снова сломали фонарь у памятника Шевченко

Один из элементов памятника Тарасу Шевченко в Глухове вновь пострадал от вандалов....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.