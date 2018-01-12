БК «СумДУ» справился с дублерами «Днепра» 3-4 февраля сумские баскетболисты принимали «Днепр-2».

Игры 9 тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге проходили в спортзале 3-го корпуса СумГУ. Первая завершилась уверенной победой хозяев площадки 100:77 (26-20, 29-15, 22-18, 23-24).

За наших отличились: Сергей Глинчак – 29 очков + 4 перехвата, Игорь Стародуб – 25 очков + 7 передач + 7 перехватов, Игорь Кривич – 19 очков + 5 подборов, Алексей Ташкинов – 12 очков.

Вторая завершилась также в пользу наших, но была совсем не легкой прогулкой. Сумские «студенты» только в последней четверти поединка догнали гостей 102:91 (25-23, 22-22, 21-27, 34-19).

За наших отличились: Игорь Кривич – 30 очков + 6 передач, Игорь Стародуб – 26 очков + 5 передач, Сергей Глинчак – 18 очков + 8 передач + 3 перхвата, Виталий Игнатченко – 11 очков + 7 подборов.

После 9 туров на счету БК «СумДУ» 28 очков и 4-ое место в группе 1.