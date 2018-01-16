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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24145

Сумчанка выиграла соревнования в Мондвилле

Уроженка Сум Анна Плотицина выиграла международные легкоатлетические соревнования, которые проходили 3 февраля в Мондвилле (Франция).

Anni Õnneleid

Наша спортсменка, как и американка Джейд Барбер, преодолела дистанцию 60 м с барьерами за 8,16 с, однако тысячные доли секунды были на стороне именно украинки. Интересно и то, что одинаковое время, но уже 8,17 с, показали еще две спортсменки. По фотофинишу быстрее была британка Ясмин Миллер. А венгерка Лука Козак финишировала четвертой.

Отметим также, что в предварительном забеге Плотицина показала время 8,12 с, пишет сайт ФЛАУ.

Спорт Анна Плотицына Легкая атлетика
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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