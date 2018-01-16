Сумчанка выиграла соревнования в Мондвилле

Наша спортсменка, как и американка Джейд Барбер, преодолела дистанцию 60 м с барьерами за 8,16 с, однако тысячные доли секунды были на стороне именно украинки. Интересно и то, что одинаковое время, но уже 8,17 с, показали еще две спортсменки. По фотофинишу быстрее была британка Ясмин Миллер. А венгерка Лука Козак финишировала четвертой.
Отметим также, что в предварительном забеге Плотицина показала время 8,12 с, пишет сайт ФЛАУ.
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