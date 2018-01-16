Сумчанка выиграла соревнования в Мондвилле Уроженка Сум Анна Плотицина выиграла международные легкоатлетические соревнования, которые проходили 3 февраля в Мондвилле (Франция).

Наша спортсменка, как и американка Джейд Барбер, преодолела дистанцию 60 м с барьерами за 8,16 с, однако тысячные доли секунды были на стороне именно украинки. Интересно и то, что одинаковое время, но уже 8,17 с, показали еще две спортсменки. По фотофинишу быстрее была британка Ясмин Миллер. А венгерка Лука Козак финишировала четвертой.

Отметим также, что в предварительном забеге Плотицина показала время 8,12 с, пишет сайт ФЛАУ.