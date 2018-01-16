Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33531

Прокуратура подаст апелляцию на оправдательный приговор 15-летнему убийце

Суд оправдал юношу, который в 15-летнем возрасте лишил жизни одного и ранил другого мужчину. Прокуратура категорически не согласна с таким решением и уже готовит апелляционную жалобу.

Сумская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в отношении юноши, которому недавно исполнилось 18 лет, по обвинению в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Напомним, что 10 мая 2015 года примерно в 19.30 тогда еще пятнадцатилетний подросток прогуливался по городу вместе с группой молодежи. К ним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли двое незнакомых мужчин и поинтересовались, что означает татуировка на голени одного из парней.

В дальнейшем между мужчинами и подростками возникла словесная ссора. Несмотря на значительное количество людей, которые были свидетелями конфликтной ситуации, несовершеннолетний Л. достал из чехла, который находился не ремне джинсов, раскладной нож и нанес один удар в область грудной клетки 22-летнему А. и два удара в брюшную полость и в область грудной клетки 27-летнему К. Первого без сознания медики госпитализировали в реанимацию. Его товарищ умер на операционном столе.

На основании собранных доказательств, в частности характера и механизма ранений, отсутствия оружия у потерпевших, свидетельств очевидцев, записи камер видеонаблюдений, действия молодого человека были квалифицированы как умышленное убийство и покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Прокуратура настаивала на 15 годах заключения для обвиняемого, однако приговором Заречного районного суда г. Сумы от 5 февраля 2018 года обвиняемого оправдано за отсутствием в его действиях состава инкриминируемого преступления. Суд считает, что действия обвиняемого должны квалифицироваться по ст. 118 УК Украины, а именно как умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Прокуратура категорически не согласна с таким решением и уже готовит апелляционную жалобу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Апелляция Прокуратура Убийство
view counter

По тематике

Сегодня 12:04

Суд оправдал сумчанина, который в 15 лет зарезал человека

Сегодня, 5 февраля, в Заречном районном суде г. Сумы был вынесен вердикт по обвинению несовершеннолетнего сумчанина в убийстве и покушении...

02.02.2018 14:41

Суд закончил рассмотрение дела о 15-летнем убийце

Сегодня завершено рассмотрение дела по обвинению несовершеннолетнего в убийстве и покушении на убийство....

01.02.2018 16:52

В прокуратуре Сумщины подвели итоги работы за 2017 год

В прокуратуре Сумщины 1 февраля под председательством прокурора Сумской области Виталия Матвийчука состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались итоги работы...

30.01.2018 12:25

Следствие окончательно квалифицирует гибель сумского чиновника на охоте после экспертиз

Следствие по делу о гибели на охоте замглавы Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого примет решение относительно окончательной квалификации события по соответствующей...

29.01.2018 17:33

Убийство чиновника на охоте: подозреваемый прошел проверку полиграфом

Предприниматель Сергей Коваленко, подозреваемый в убийстве во время охоты заместителя председателя Лебединской РГА на Сумщине Ивана Легкого, прошел проверку на...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.