Прокуратура подаст апелляцию на оправдательный приговор 15-летнему убийце Суд оправдал юношу, который в 15-летнем возрасте лишил жизни одного и ранил другого мужчину. Прокуратура категорически не согласна с таким решением и уже готовит апелляционную жалобу.

Сумская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в отношении юноши, которому недавно исполнилось 18 лет, по обвинению в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Напомним, что 10 мая 2015 года примерно в 19.30 тогда еще пятнадцатилетний подросток прогуливался по городу вместе с группой молодежи. К ним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли двое незнакомых мужчин и поинтересовались, что означает татуировка на голени одного из парней.

В дальнейшем между мужчинами и подростками возникла словесная ссора. Несмотря на значительное количество людей, которые были свидетелями конфликтной ситуации, несовершеннолетний Л. достал из чехла, который находился не ремне джинсов, раскладной нож и нанес один удар в область грудной клетки 22-летнему А. и два удара в брюшную полость и в область грудной клетки 27-летнему К. Первого без сознания медики госпитализировали в реанимацию. Его товарищ умер на операционном столе.

На основании собранных доказательств, в частности характера и механизма ранений, отсутствия оружия у потерпевших, свидетельств очевидцев, записи камер видеонаблюдений, действия молодого человека были квалифицированы как умышленное убийство и покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Прокуратура настаивала на 15 годах заключения для обвиняемого, однако приговором Заречного районного суда г. Сумы от 5 февраля 2018 года обвиняемого оправдано за отсутствием в его действиях состава инкриминируемого преступления. Суд считает, что действия обвиняемого должны квалифицироваться по ст. 118 УК Украины, а именно как умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Прокуратура категорически не согласна с таким решением и уже готовит апелляционную жалобу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.