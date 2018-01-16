На выходных полиция изымала наркотики

Только за минувшие выходные правоохранители региона обнаружили десять таких фактов и изъяли из обращения марихуану и опий.
В селе Сахны Конотопского района в ходе санкционированного обыска в домовладении 50-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли 30 пол-литровых пластиковых бутылок, каждая из которых частично заполнена жидкостью бурого цвета с характерным запахом растворителя, пять шприцев стеклянный и металлический сосуд с остатками наркотических веществ. Изъятое направлено на экспертное исследование.
По улице Римского-Корсакова в Сумах работники полиции остановили 32-летнего мужчину, у которого во время поверхностной проверки было обнаружено и изъято 10 граммов марихуаны и устройство для ее применения.
А на улице Кузнечная у 23-летнего жителя Сум полицейские обнаружили и изъяли шесть граммов каннабиса. Еще два устройства для курения марихуаны и пять граммов «травки» правоохранители изъяли у 31-летнего сумчанина на улице Супруна.
Десять и тридцать граммов марихуаны соответственно полиция обнаружила и изъяла у 35-летнего жителя Лебедина и 49-летнего жителя Краснопольщины. А в Середина-Буде 15 граммов сушеной конопли работники полиции обнаружили у 31-летнего жителя села Ромашково.
Злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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