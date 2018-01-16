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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00139

На выходных полиция изымала наркотики

С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 168 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Только за минувшие выходные правоохранители региона обнаружили десять таких фактов и изъяли из обращения марихуану и опий.

В селе Сахны Конотопского района в ходе санкционированного обыска в домовладении 50-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли 30 пол-литровых пластиковых бутылок, каждая из которых частично заполнена жидкостью бурого цвета с характерным запахом растворителя, пять шприцев стеклянный и металлический сосуд с остатками наркотических веществ. Изъятое направлено на экспертное исследование.

По улице Римского-Корсакова в Сумах работники полиции остановили 32-летнего мужчину, у которого во время поверхностной проверки было обнаружено и изъято 10 граммов марихуаны и устройство для ее применения.

А на улице Кузнечная у 23-летнего жителя Сум полицейские обнаружили и изъяли шесть граммов каннабиса. Еще два устройства для курения марихуаны и пять граммов «травки» правоохранители изъяли у 31-летнего сумчанина на улице Супруна.

Десять и тридцать граммов марихуаны соответственно полиция обнаружила и изъяла у 35-летнего жителя Лебедина и 49-летнего жителя Краснопольщины. А в Середина-Буде 15 граммов сушеной конопли работники полиции обнаружили у 31-летнего жителя села Ромашково.

Злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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