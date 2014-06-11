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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:49249

Сумские шорт-трекисты отличились на чемпионате Украины

2 февраля в Харькове завершился чемпионат страны по шорт-треку среди юниоров.

Соревнования проходили в Ледовом дворце «Салтовский лед», пишет Шостка.info.

На чемпионате выступили участники из Киева, Харькова, Сум, Шостки.

В эстафетной гонке команда КДЮСШ «Барса» в упорной борьбе заняла 3 место. «Бронзу» чемпионата завоевали Ирина Рыбалко, Валентина Панчук, Алина Котлярова, Валентина Полевик. Шосткинских спортсменок тренирует Надежда Климчук.

Сумчане из ДЮСШ "Чемпион" привезли домой две медали: Даниил Федорченко был вторым на 1000 м, Никита Хочин – третьим на 1500 м. Оба отобрались на чемпионат мира среди юниоров в Польшу.

Спорт Шорт-трек
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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