Сумские шорт-трекисты отличились на чемпионате Украины

Соревнования проходили в Ледовом дворце «Салтовский лед», пишет Шостка.info.
На чемпионате выступили участники из Киева, Харькова, Сум, Шостки.
В эстафетной гонке команда КДЮСШ «Барса» в упорной борьбе заняла 3 место. «Бронзу» чемпионата завоевали Ирина Рыбалко, Валентина Панчук, Алина Котлярова, Валентина Полевик. Шосткинских спортсменок тренирует Надежда Климчук.
Сумчане из ДЮСШ "Чемпион" привезли домой две медали: Даниил Федорченко был вторым на 1000 м, Никита Хочин – третьим на 1500 м. Оба отобрались на чемпионат мира среди юниоров в Польшу.
Уроженца Шостки Владимира Григорьева, который выступает за Россию, не пригласили на олимпийские игры в Южной Корее....
Дорожка должна появиться возле будущего скейт-парка, к строительству которого уже приступили....
Городские власти не продлили договор аренды помещения на стадионе «Авангард» с областной ДЮСШ «Чемпион»....
28 февраля на искусственном льду стадиона «Авангард» прошли соревнования по шорт-треку....
7 июня в Сумах прошел открытый чемпионат города по спидскейтингу....