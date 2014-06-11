Сумские шорт-трекисты отличились на чемпионате Украины 2 февраля в Харькове завершился чемпионат страны по шорт-треку среди юниоров.

Соревнования проходили в Ледовом дворце «Салтовский лед», пишет Шостка.info.

На чемпионате выступили участники из Киева, Харькова, Сум, Шостки.

В эстафетной гонке команда КДЮСШ «Барса» в упорной борьбе заняла 3 место. «Бронзу» чемпионата завоевали Ирина Рыбалко, Валентина Панчук, Алина Котлярова, Валентина Полевик. Шосткинских спортсменок тренирует Надежда Климчук.

Сумчане из ДЮСШ "Чемпион" привезли домой две медали: Даниил Федорченко был вторым на 1000 м, Никита Хочин – третьим на 1500 м. Оба отобрались на чемпионат мира среди юниоров в Польшу.