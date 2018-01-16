На Сумщине пограничники задержали двух граждан России Двух нарушителей границы задержал 4 февраля пограничный наряд Сумского отряда в нескольких метрах от госграницы неподалеку населенного пункта Поповка в Великописаревском районе.

Оба правонарушители оказались гражданами РФ, которые незаконно пересекли границу с территории России на территорию Украины пешком вне установленных пунктов пропуска. Предварительно было установлено, что это были отец и сын, которые не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Сейчас личности правонарушителей установлено.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на 40- и 17-летнего россиян составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Кроме этого, в отношении отца вынесено постановление о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года и вместе с несовершеннолетним сыном принудительно возвращено на территорию РФ.