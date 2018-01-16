На Сумщине пограничники задержали двух граждан России

Оба правонарушители оказались гражданами РФ, которые незаконно пересекли границу с территории России на территорию Украины пешком вне установленных пунктов пропуска. Предварительно было установлено, что это были отец и сын, которые не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Сейчас личности правонарушителей установлено.
За незаконное пересечение государственной границы Украины на 40- и 17-летнего россиян составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.
Кроме этого, в отношении отца вынесено постановление о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года и вместе с несовершеннолетним сыном принудительно возвращено на территорию РФ.
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