На Ямпольщине собираются потратить на ремонт дорог больше 60 миллионов Вопрос обсуждался сегодня, 5 февраля, на аппаратном совещании в Сумской облгосадминистрации.

По словам главы облгосадминистрации Николая Клочко, ситуация в приграничных областях находится на особом контроле Президента Украины Петра Порошенко, Правительства, поэтому развитие этих регионов - одно из приоритетных заданий власти.

- Мы в этом году, будем в частности поддерживать Ямпольскую ОТГ, где будет проходить ремонт дорог, на что будут аккумулированы частично местные средства и деньги от перевыполнения таможенных платежей», - подчеркнул он.

Как сообщил начальник управления ЖКХ облгосадминистрации Владимир Дудченко, в этом году предусмотрено 20 млн гривен таможенных средств на дорогу Шостка - Ямполь. А еще 108 млн гривен - на ремонт дорог в Глуховском, Середина-Будском, Ямпольском районах. Ориентировочно треть средств придется именно на Ямпольщину.

«Кроме этого, за счет средств государственного дорожного фонда в этом году мы планируем использовать средства в сумме 4,2 гривен на дорогу Ямполь - Свеса - Марчихина Буда - Княжичи, - говорил он. - А на Дружбовскую ОТГ предусматриваем по 1,05 миллиону на каждую из двух улиц в г. Дружбе и 2,1 миллиона планируем использовать на дорогу Дружба - Чуйковка».

По словам главы Ямпольской райгосадминистрации Ирины Панченко, из районного бюджета на ремонт дорог уже запланировано 700 тыс. на этот год. Кроме того, местные советы запланировали на дороги свое финансирование общей суммой более миллиона гривен.

«Я думаю, в условиях перевыполнения бюджетов эти цифры еще будут пересматриваться, и финансирование может увеличиться. Ведь это основной вопрос, который требует немедленного решения в нашем районе», - подчеркнула она.