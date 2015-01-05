На Сумщине увеличат расходы на молодежную политику На Сумщине собираются способствовать реализации интеллектуального потенциала молодежи на местах.

Такое поручение дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко руководителям районов и ОТГ по итогам аппаратного совещания 5 февраля.

Как доложила замначальника управления молодежи и спорта облгосадминистрации Ольга Резниченко, общая динамика развития молодежной политики в Сумской положительная. По уровню финансового и организационного обеспечения молодежных мероприятий область занимает 2-ое место в Украине.

По ее словам, в прошлом году на развитие молодежной политики из областного бюджета было выделено почти 2,7 миллиона гривен. В текущем году на эти цели планируется выделить 3 миллиона гривен, что является лучшим в Украине показателем в расчете на 1 человека.

«Если на областном уровне наблюдается положительная динамика развития молодежной политики, то в районах финансовое, кадровое и организационное обеспечение отрасли происходит по остаточному принципу. Низким остается уровень финансового обеспечения молодежной сферы в Липоподолинском, Конотопском, Тростянецком, Шосткинском, Ямпольском районах. Зато Кролевецкий, Роменский районы, города Сумы и Шостка наоборот сделали прорыв в финансовом обеспечении», - отметила она.

Но наиболее негативное влияние на развитие молодежной политики на местах имеет кадровый вопрос, отметила чиновник. На сегодня функционируют 9 подразделений по вопросам молодежи и спорта райгосадминистраций, 5 подразделений по вопросам образования, молодежи и спорта, 1 отдел образования, 3 подразделения по вопросам культуры, туризма, молодежи и спорта, что не позволяет функционировать единой системе подчинения.

По итогам рассмотрения вопроса глава Сумской поручил руководителям на местах принять меры по совершенствованию кадрового обеспечения, увеличить расходы на реализацию государственной молодежной политики и усилить работу по привлечению молодежи из городов, районов и громад к участию в областных и всеукраинских молодежных мероприятиях.