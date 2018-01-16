В центре Сум не будет воды из-за переврезки КП «Горводоканал» сообщает о переврезке водопровода по ул. Первомайской.

В связи с проведением работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по ул. Первомайской 7 февраля с 8:30 будет прекращено водоснабжение домов по ул. В.Чорновола (от ул. Ильинской до ул. Роменской), ул. Лобачевского, ул. О. Кошевого, ул. Первомайской (от ул. С. Бандеры до ул. В. Чорновола) и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Рекомендуем заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды, говорится в сообщении.