В центре Сум не будет воды из-за переврезки

В связи с проведением работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по ул. Первомайской 7 февраля с 8:30 будет прекращено водоснабжение домов по ул. В.Чорновола (от ул. Ильинской до ул. Роменской), ул. Лобачевского, ул. О. Кошевого, ул. Первомайской (от ул. С. Бандеры до ул. В. Чорновола) и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
Рекомендуем заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды, говорится в сообщении.
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