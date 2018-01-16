Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30381

В Сумах три пожарки тушили легковушку

Сегодня, 5 февраля, в 6:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение возгорания в гараже на ул. Малиновского в г.Сумы.

Звонила жительница расположенного рядом многоквартирного дома, которая увидела дым, который шел из гаража. На место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений. Как было установлено, внутри гаража загорелся «Volkswagen Passat». Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Пожарным удалось откатить легковушку на улицу, что позволило предотвратить опрокидывание пламени на гараж.

В 7:20 возгорание локализовали, а в 7:27 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожено моторный отсек, переднее колесо, поврежден салон и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Причина возгорания устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Пожар авто
view counter

По тематике

В Сумах горела еще одна легковушка
Сегодня 16:16

В Сумах горела еще одна легковушка

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля....

01.02.2018 14:10

Подробности пожара на стоянке в Шостке от спасателей

1 февраля в 2:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории автостоянки на ул. Свемовской в г....

01.02.2018 13:15

В Шостке на автостоянке произошел пожар

Сегодня ночью, 1 февраля, произошел пожар на автостоянке по ул. Свемовской в Шостке....

31.01.2018 11:48

Ночью спасатели тушили два пожара

На Сумщине пожарные ликвидировали два пожара в жилых домах....

30.01.2018 17:09

На Сумщине горела электрощитовая

Спасатели предотвратили масштабном пожаре в многоквартирном жилом доме....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.