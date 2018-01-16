В Сумах три пожарки тушили легковушку

Звонила жительница расположенного рядом многоквартирного дома, которая увидела дым, который шел из гаража. На место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений. Как было установлено, внутри гаража загорелся «Volkswagen Passat». Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Пожарным удалось откатить легковушку на улицу, что позволило предотвратить опрокидывание пламени на гараж.
В 7:20 возгорание локализовали, а в 7:27 - ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Огнем уничтожено моторный отсек, переднее колесо, поврежден салон и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Причина возгорания устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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