За 2017 год на Сумщине нашлось почти 30 тысяч безработных По данным Сумского областного центра занятости в течение 2017 года статус безработного в центрах занятости Сумщины получили 29,2 тыс. человек.

При этом трудоустроено 14,2 тыс. человек (больше всего - в г.Сумы, Конотопском, Шосткинском и Лебединском районах). На конец года на учете оставалось 14,6 тыс. безработных.

Средний размер пособия по безработице в декабре 2017 года составил 2108 грн против 1876 грн - в декабре 2016 года.