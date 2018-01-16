За 2017 год на Сумщине нашлось почти 30 тысяч безработных

При этом трудоустроено 14,2 тыс. человек (больше всего - в г.Сумы, Конотопском, Шосткинском и Лебединском районах). На конец года на учете оставалось 14,6 тыс. безработных.
Средний размер пособия по безработице в декабре 2017 года составил 2108 грн против 1876 грн - в декабре 2016 года.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии выплаты заработной платы на предприятиях Сумской области в декабре 2017 года.... 2
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по итогам 2017 года индекс промышленной продукции на Сумщине впервые за три...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в течение 2017 года государственная субсидированная поддержка была назначена 371,9 тыс. семей...
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