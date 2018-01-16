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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:48273

За 2017 год на Сумщине нашлось почти 30 тысяч безработных

По данным Сумского областного центра занятости в течение 2017 года статус безработного в центрах занятости Сумщины получили 29,2 тыс. человек.

При этом трудоустроено 14,2 тыс. человек (больше всего - в г.Сумы, Конотопском, Шосткинском и Лебединском районах). На конец года на учете оставалось 14,6 тыс. безработных.

Средний размер пособия по безработице в декабре 2017 года составил 2108 грн против 1876 грн - в декабре 2016 года.

Общество Безработные Статистика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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