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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине определили лучших учителей

Определены победители II областного тура конкурса «Учитель года - 2018».

2 февраля в Сумской областной филармонии состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов II областного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2018».

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, «Учитель года» - это концентрация сильнейших педагогов, которые ежедневно изучают что-то новое и обогащаются интеллектуально.

По результатам конкурса победу одержали: в номинации «Украинский язык и литература» - учитель Роменской ООШ I-III ступеней № 11 Светлана Кайнар, в номинации «Немецкий язык» - учитель Роменской СОШ I-III ступеней № 1 Инна Лазоренко, в номинации «Физика »- учитель Шосткинской ООШ I - III ступеней № 4 Светлана Андреева, в номинации« Физическая культура »- учитель Конотопской ООШ I - III ступеней № 7 им. Григория Гуляницкого Елена Панченко.

Глава Сумской ОГА отметил их дипломами победителей и отметил, что образовательная реформа, которая сегодня проходит в Украине, имеет целью не только улучшение качества образования, но и повышение статуса учителя и авторитета этой профессии.

Директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова также присоединилась к поздравлениям и награждениям. Она отметила, что конкурс имеет большое значение, поскольку помогает определить лучших учителей, повышает статус педагогической профессии, доказывает, что есть, кем гордиться, на кого равняться и с кого брать пример.

Победители, лауреаты и участники конкурса получили денежные вознаграждения от Сумской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. В частности со словами поздравлений к учителям обратился ее председатель Сергей Осадчий и заслуженный тренер Украины Владимир Гончаренко. Они поблагодарили участников конкурса за инициативу и развитие образовательной среды региона.

Праздничную атмосферу на мероприятии помогли создать лучшие вокалисты, дуэты и инструментальные коллективы Сумской областной филармонии.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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