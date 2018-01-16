«Сумы» разгромили запорожский «Металлург» 5 февраля ПФК «Сумы» в товарищеском матче победил запорожский «Металлурга» со счетом 7:0.

Этим матчем стартовал второй учебно-тренировочный сбор сумской команды в с. Счастливое Киевской области.

В первом тайме голами отметились Ярослав Галенко и новичок команды. Во второй половине встречи один мяч забил Виктор Лиховидько, дубль на счету Артема Грищенко, и еще дважды результативно отличились игроки на просмотре.

ПФК Сумы:

1 тайм: Бубенцов, Квасный, Лиховидько, Галенко, Грищенко, игроки на просмотре

2 тайм: Штанько, Квасный, Вечурко, Лиховидько, Акубардия, Дурай, Грищенко, игроки на просмотре.