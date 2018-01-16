Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:01319

«Сумы» разгромили запорожский «Металлург»

5 февраля ПФК «Сумы» в товарищеском матче победил запорожский «Металлурга» со счетом 7:0.

Этим матчем стартовал второй учебно-тренировочный сбор сумской команды в с. Счастливое Киевской области.

В первом тайме голами отметились Ярослав Галенко и новичок команды. Во второй половине встречи один мяч забил Виктор Лиховидько, дубль на счету Артема Грищенко, и еще дважды результативно отличились игроки на просмотре.

ПФК Сумы:

1 тайм: Бубенцов, Квасный, Лиховидько, Галенко, Грищенко, игроки на просмотре

2 тайм: Штанько, Квасный, Вечурко, Лиховидько, Акубардия, Дурай, Грищенко, игроки на просмотре.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

Сумской вратарь перебрался в «Ингулец»
03.02.2018 17:33

Сумской вратарь перебрался в «Ингулец»

Экс-вратарь ПФК «Сумы» Александр Литвиненко подписал контракт с «Ингульцом» из Петрово....

03.02.2018 17:25

«Нефтяник» с трудом переиграл аматоров

2 февраля в манеже тренировочной базы «Днепра» состоялся товарищеский матч между «Нефтяником-Укрнафтой» и «ВПК-Агро» из Магдалиновки, который намерен заявиться во...

«Сумы» проведут спарринг с «Металлургом»
03.02.2018 17:10

«Сумы» проведут спарринг с «Металлургом»

Стал известен первый соперник «Сум» на втором сборе....

31.01.2018 12:22

У «Нефтяника» на просмотре те, кому за 35, и необстрелянная молодежь

Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта», на контракте в котором осталось всего 12 футболистов, продолжает массовый просмотр новичков....

31.01.2018 09:17

ПФК «Сумы» завершил свой первый учебно-тренировочный сбор

Он проходил в Счастливое Киевской области с 17 по 30 января....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.