«Сумы» разгромили запорожский «Металлург»

Этим матчем стартовал второй учебно-тренировочный сбор сумской команды в с. Счастливое Киевской области.
В первом тайме голами отметились Ярослав Галенко и новичок команды. Во второй половине встречи один мяч забил Виктор Лиховидько, дубль на счету Артема Грищенко, и еще дважды результативно отличились игроки на просмотре.
ПФК Сумы:
1 тайм: Бубенцов, Квасный, Лиховидько, Галенко, Грищенко, игроки на просмотре
2 тайм: Штанько, Квасный, Вечурко, Лиховидько, Акубардия, Дурай, Грищенко, игроки на просмотре.
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