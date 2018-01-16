В Сумах горела еще одна легковушка В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля.

5 февраля в 12:12 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре легковушки на территории автокооператива на ул. Рубежная в г. Сумы. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По предварительным данным, до приезда подразделений Службы спасения владелец ВАЗ-2108 самостоятельно выкатил автомобиль из гаража и пытался потушить огонь с помощью огнетушителя, но нужного результата это не принесло.

Уже через 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачен моторный отсек и переднюю часть салона легковушки.

В 12:22 пожар был локализован, не допустив дальнейшего распространения, в 12:41 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания уничтожено моторный отсек, лобовое стекло, значительно поврежден салон автомобиля.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.