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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:41439

На Сумщине расследуют смерть на операционном столе

Роменская местная прокуратура в рамках уголовного производства выясняет обстоятельства смерти роменчанки после хирургического вмешательства.

Роменская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником Роменской центральной районной больницы своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 140 УК Украины.

В указанное медицинское учреждение 14 января 2018 года за помощью обратилась 45-летняя женщина. В тот же день с ней было переведено хирургическую манипуляцию, после чего ее состояние резко ухудшилось. 19 января врачи областной больницы сделали женщине операцию, однако в сознание она так и не пришла. 3 февраля пациентка умерла.

Как сообщил руководитель Роменской местной прокуратуры Владимир Кузченко, проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленный на установление фактических обстоятельств происшествия, в том числе назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ромны Смерть в больнице
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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