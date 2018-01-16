На Сумщине расследуют смерть на операционном столе

Роменская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником Роменской центральной районной больницы своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 140 УК Украины.
В указанное медицинское учреждение 14 января 2018 года за помощью обратилась 45-летняя женщина. В тот же день с ней было переведено хирургическую манипуляцию, после чего ее состояние резко ухудшилось. 19 января врачи областной больницы сделали женщине операцию, однако в сознание она так и не пришла. 3 февраля пациентка умерла.
Как сообщил руководитель Роменской местной прокуратуры Владимир Кузченко, проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленный на установление фактических обстоятельств происшествия, в том числе назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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