Юные сумчане отличились на чемпионате Украины по кикбоксингу 3-4 февраля в Хмельницком проходил чемпионат Украины среди ДЮСШ и спортивных клубов по кикбоксингу WAKO.

Сумы на соревнованиях представляли воспитанники Сумской городской ДЮСШ «Колос». Наши спортсмены заняли два третьих места в разделе «лайт контакт»: Аким Чеснаков (весовая категория до 25 кг) и Роман Исмаилов (+37 кг). Подготовила призеров тренер Лилия Кудинова.