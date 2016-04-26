Юные сумчане отличились на чемпионате Украины по кикбоксингу

Сумы на соревнованиях представляли воспитанники Сумской городской ДЮСШ «Колос». Наши спортсмены заняли два третьих места в разделе «лайт контакт»: Аким Чеснаков (весовая категория до 25 кг) и Роман Исмаилов (+37 кг). Подготовила призеров тренер Лилия Кудинова.
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