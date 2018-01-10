В Сумах анонсировали открытие еще одной группы обучения водителей троллейбусов

На брифинге, состоявшемся 1 февраля, Виталий Однорог сообщил о том, что уже сформирована группа из 19 человек, в то время как класс рассчитан лишь на 15, пишет transport.sumy.ua.
«Группа уже сформирована, документы переданы в Центр занятости, 10 человек проходит через Центр занятости и 5 человек оплачиваются с предприятия», — заявил Однорог.
Напомним, обучение первых водителей троллейбусов КП «Электроавтотранс» после длительного перерыва начало в декабре 2016 года. За парты сели 13 человек из 15 записавшихся. По завершению курсов и сдачи экзаменов в ГАИ предприятие трудоустроило только 9 человек. Однако даже такое пополнение штата не привело к увеличению выпуску троллейбусов на линии.
Напомним также, предприятие длительное время не могло набрать людей для запуска группы. 1 ноября Виталий Однорог сообщал о том, что КП «Электроавтотранс» набрало только четыре человека для обучения на курсах по специальности «водитель троллейбуса».
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