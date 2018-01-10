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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40161

В Сумах анонсировали открытие еще одной группы обучения водителей троллейбусов

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог анонсировал открытие новой группы обучения водителей троллейбусов в конце февраля

На брифинге, состоявшемся 1 февраля, Виталий Однорог сообщил о том, что уже сформирована группа из 19 человек, в то время как класс рассчитан лишь на 15, пишет transport.sumy.ua.

«Группа уже сформирована, документы переданы в Центр занятости, 10 человек проходит через Центр занятости и 5 человек оплачиваются с предприятия», — заявил Однорог.

Напомним, обучение первых водителей троллейбусов КП «Электроавтотранс» после длительного перерыва начало в декабре 2016 года. За парты сели 13 человек из 15 записавшихся. По завершению курсов и сдачи экзаменов в ГАИ предприятие трудоустроило только 9 человек. Однако даже такое пополнение штата не привело к увеличению выпуску троллейбусов на линии.

Напомним также, предприятие длительное время не могло набрать людей для запуска группы. 1 ноября Виталий Однорог сообщал о том, что КП «Электроавтотранс» набрало только четыре человека для обучения на курсах по специальности «водитель троллейбуса».

Общество Водители троллейбусов КП «Электроавтотранс»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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