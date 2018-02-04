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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09127

В Тростянце пройдут первые за 25 лет соревнования по биатлону

Зимний биатлон возрождается в Тростянце после 25-летнего перерыва.

Более 20 лет прошло с тех пор, как биатлонные старты проходили в Нескучном. Тростянчане старшего возраста помнят, что в 1994 году варварски была разобрана на строительные материалы спортивная база «Нескучное», которая имела качественную трассу, где тренировались лучшие спортсмены, входивших в школы олимпийского резерва сборной СССР по биатлону.

Усилиями городской власти начался процесс восстановления спортивной базы, и уже 21-22 февраля 2018 года пройдут первые зимние биатлонные старты в дендропарке «Нескучное». Около 150 юношей и девушек выйдут на трассу, на которой тренировались выдающиеся биатлонисты.

Начало соревнований в 10.00.

Спорт Биатлон Тростянец
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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