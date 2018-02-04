В Тростянце пройдут первые за 25 лет соревнования по биатлону

Более 20 лет прошло с тех пор, как биатлонные старты проходили в Нескучном. Тростянчане старшего возраста помнят, что в 1994 году варварски была разобрана на строительные материалы спортивная база «Нескучное», которая имела качественную трассу, где тренировались лучшие спортсмены, входивших в школы олимпийского резерва сборной СССР по биатлону.
Усилиями городской власти начался процесс восстановления спортивной базы, и уже 21-22 февраля 2018 года пройдут первые зимние биатлонные старты в дендропарке «Нескучное». Около 150 юношей и девушек выйдут на трассу, на которой тренировались выдающиеся биатлонисты.
Начало соревнований в 10.00.
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