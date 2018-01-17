Сумчане оплатили 160 млн грн налогов в государственный бюджет По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, за первый месяц года плательщики Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов уплатили в государственную казну 158,1 млн гривен налогов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений увеличилась на 33,4 млн грн (или на 26,7%).

Из общей суммы поступлений 64% сформировал налог на добавленную стоимость. В отчетном периоде плательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы оплатили 101,2 млн грн.

Значительное место в поступлениях занимает налог на доходы физических лиц - 24%, предприятия направили в бюджет 38,6 млн грн.

На финансирование Вооруженных Сил Украины направили 10,5 млн грн военного сбора, налога на прибыль – 4,6 млн грн, а от уплаты акцизного налога бюджет получил 904 тыс. гривен.