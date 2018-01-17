Подробности аварии под Сумами с рейсовым автобусом (+фото) Пассажиры автобуса не пострадали. А водителя легковушки пришлось спасать из автомобиля с помощью специальных резаков.

Авария произошла около семи утра сегодня, 6 февраля. Вблизи пгт Степановка, на автотрассе «Батурин – Конотоп - Сумы», столкнулись «Ауди А-1» и рейсовый автобус «ПАЗ», который двигался по маршруту Сумы - Новосухановка. По предварительным данным, водитель легковушки, местный 22-летний житель, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, в салоне которого находились 12 пассажиров.

К счастью, ни они, ни водитель автобуса не пострадали. Что же касается водителя легковушки, то ему жизнь спасла подушка безопасности. Однако из-за повреждений, которых претерпел автомобиль в результате лобового столкновения, пришлось вызывать спасателей, чтобы с помощью специальных резаков освободить молодого человека и оказать первую медицинскую помощь.

Сейчас пострадавшего доставили в больницу, где ему окончательно диагностируют полученные телесные повреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ведутся соответствующие проверки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.