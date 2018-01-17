На Сумщине отец убил 19-летнего сына: подробности от полиции Происшествие произошло в селе Суходол Глуховского района ночью 2 февраля. Во время пьяной ссоры 55-летний мужчина топором нанес сыну несколько ударов по голове.

Около 8:30 в дежурную часть Глуховского ОП позвонила фельдшер села Суходол и сообщила о смерти 19-летнего местного юноши. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели в доме, среди полного беспорядка, тело молодого человека с окровавленной головой. С первого взгляда стало ясно - смерть юноши имеет явно криминальный характер. Это мнение сразу же подтвердил осмотр судмедэксперта, который насчитал несколько ран.

Как выяснилось в ходе первоочередных следственных действий, смертельные раны парню нанес его родной отец. Мужчина сам рассказал: сын пришел к нему с требованием дать денег на очередную бутылку. Парень из-за алкоголя ранее уже имел неприятности с законом, - был дважды судим за кражи. И накануне пришел также нетрезвый. Слово за слово началась ссора, а затем и драка. Поэтому он, схватив топор, в пылу ударил сына несколько раз по голове. И только когда тот упал, понял, что натворил. Удостоверившись, что парень не дышит, пошел к соседке, где и рассказал о его смерти. А уже та сообщила о происшествии местном медику.

Сейчас по факту убийства следователи Глуховского отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины. Что касается самого подозреваемого, суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.