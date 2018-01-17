В Ромнах спасатели помогали ликвидировать последствия ДТП

По предварительным данным, в Ромнах на объездной дороге в районе ул. Маяковского на подъеме столкнулись два грузовика. В результате кабина DAF попала в борт ГАЗ-53. Из людей никто не пострадал.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131 спасатели оттащили фуру от грузовика «ГАЗ», что позволило правоохранителям приступить к проведению следственных действий.
Всего к операции было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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