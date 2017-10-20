Сумские студенты-дзюдоисты отличились на турнире в Болгарии

На пьедестале Богдан ялов (крайний справа)
С «бронзой» из Болгарии вернулись студенты СумГУ: Андрей Колесник (весовая категория +100 кг), который стал трехкратным бронзовым призёром континентальных Кубков, и Богдан Ядов (66 кг). Последний, победитель прошлогоднего European Open в Катовице, впервые вышел на татами после долгого перерыва, вызванного тяжелой травмой и восстановлением.
Студентка Глуховского педуниверситета Мария Скора (57 кг) вошла в восьмерку лучших женского турнира в своем весе.
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