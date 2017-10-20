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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10170

Сумские студенты-дзюдоисты отличились на турнире в Болгарии

На выходных в Болгарии и Португалии проходили открытые континентальные кубки по дзюдо среди мужчин в Софии и среди женщин в Одивелаше.

На пьедестале Богдан ялов (крайний справа)

С «бронзой» из Болгарии вернулись студенты СумГУ: Андрей Колесник (весовая категория +100 кг), который стал трехкратным бронзовым призёром континентальных Кубков, и Богдан Ядов (66 кг). Последний, победитель прошлогоднего European Open в Катовице, впервые вышел на татами после долгого перерыва, вызванного тяжелой травмой и восстановлением.

Студентка Глуховского педуниверситета Мария Скора (57 кг) вошла в восьмерку лучших женского турнира в своем весе.

Спорт Андрей Колесник Богдан Ядов Дзюдо
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«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
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«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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