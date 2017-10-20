Сумские студенты-дзюдоисты отличились на турнире в Болгарии На выходных в Болгарии и Португалии проходили открытые континентальные кубки по дзюдо среди мужчин в Софии и среди женщин в Одивелаше.

На пьедестале Богдан ялов (крайний справа)