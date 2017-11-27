Столетний юбилей отпраздновала жительница Белопольщины Жительница села с. Николаевка-Терновская Сергеевского сельского совета, что на Белопольщине, Дарья Константиновна Богатыренко отметила 100-летний юбилей.

Дарья Константиновна родилась в этом селе, здесь и училась в школе. Она пережила голодоморы 1932-1933, 1947 годов и очень рано начала трудовую деятельность - с 1932 года в местном колхозе. Будучи еще 14-летней девочкой, работала на уровне взрослых.

Кроме голода, увидела ужасы войны. Во время Второй мировой проживала на оккупированной территории. Награждена медалью «За доблестный труд». Участница Второй мировой войны, имеет три юбилейные награды и медаль «Ветеран труда».

Но и на этом испытания судьбы не закончились. Дарья Константиновна - дважды вдова. Первый муж погиб на фронте в первые дни войны. Во второй раз вышла замуж в 1957 году за инвалида войны, который умер в 2000 году.

Настоящей отрадой Дарьи Константиновны являются 2 детей, 4 внуков и 3 правнука, пишет сайт агрофирмы «Виктория».