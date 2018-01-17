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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20217

Суд арестовал имущество нелегальных дровосеков

Коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области отменил решение суда первой инстанции об отказе следователю и прокурору в аресте имущества юридического лица, которое в Сумах незаконно вырубали деревья.

Работники общества с ограниченной ответственностью осуществляли вырубку зеленых насаждений, находящихся в государственной собственности. Правоохранительные органы обнаружили их за незаконной деятельностью в районе улицы Мухиной в г. Сумы в конце декабря прошлого года. Во время осмотра места происшествия были изъяты грузовой автомобиль «КамАЗ» с манипулятором, в кузове которого находилось стволы спиленного лесосырья длиной примерно 2 м, свидетельство о регистрации данного транспортного средства, бензопила и т.п.

По данному факту правоохранительными органами было открыто уголовное производство и поскольку изъятое может свидетельствовать о совершении преступления, то следователь обратился в суд с ходатайством наложить на имущество арест с целью предотвращения его сокрытия, повреждения, исчезновения, уничтожения. Однако постановлением следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы в удовлетворении ходатайства было отказано.

Не соглашаясь с таким решением, сторона обвинения подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить указанное определение и вынести новое, которым ходатайство следователя удовлетворить. Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей апелляционного суда жалобу прокурора удовлетворила, поскольку выводы следственного судьи не соответствовали фактическим обстоятельствам уголовного производства, должным образом не мотивированы и не основывались на требованиях уголовного процессуального закона, сообщает сайт суда.

Право Апелляционный суд Сумской области Вырубка деревьев
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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