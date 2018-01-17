Суд арестовал имущество нелегальных дровосеков

Работники общества с ограниченной ответственностью осуществляли вырубку зеленых насаждений, находящихся в государственной собственности. Правоохранительные органы обнаружили их за незаконной деятельностью в районе улицы Мухиной в г. Сумы в конце декабря прошлого года. Во время осмотра места происшествия были изъяты грузовой автомобиль «КамАЗ» с манипулятором, в кузове которого находилось стволы спиленного лесосырья длиной примерно 2 м, свидетельство о регистрации данного транспортного средства, бензопила и т.п.
По данному факту правоохранительными органами было открыто уголовное производство и поскольку изъятое может свидетельствовать о совершении преступления, то следователь обратился в суд с ходатайством наложить на имущество арест с целью предотвращения его сокрытия, повреждения, исчезновения, уничтожения. Однако постановлением следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы в удовлетворении ходатайства было отказано.
Не соглашаясь с таким решением, сторона обвинения подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить указанное определение и вынести новое, которым ходатайство следователя удовлетворить. Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей апелляционного суда жалобу прокурора удовлетворила, поскольку выводы следственного судьи не соответствовали фактическим обстоятельствам уголовного производства, должным образом не мотивированы и не основывались на требованиях уголовного процессуального закона, сообщает сайт суда.
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