В Сумах снова будут протестовать ветераны-силовики 7 февраля с 11:00 ветераны силовых ведомств Сумской области начнут акцию протеста под стенами облгосадминистрации.

Они будут требовать от властей перерасчета пенсий по постановлению № 704, которое было принято Кабмином в августе прошлого года и должно было начать действовать с 1 января этого года, но было отсрочено на год.

Подобные акции в этот день пройдут во всех областных центрах и Киеве.