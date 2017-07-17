В Сумах снова будут протестовать ветераны-силовики

Они будут требовать от властей перерасчета пенсий по постановлению № 704, которое было принято Кабмином в августе прошлого года и должно было начать действовать с 1 января этого года, но было отсрочено на год.
Подобные акции в этот день пройдут во всех областных центрах и Киеве.
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